Рабочая неделя в Украине начнется с дождей и порывов ветра, местами похолодает до +1

23 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, Температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+22 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +18...+20 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +4...+10 градусов, в Черниговской и Сумской областях +2...+7 градусов, днем +10...+16 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +4...+10 градусов, днем +11...+18 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +3...+9 градусов, днем +10...+16 градусов, в Донецкой области +12...+17 градусов.\r\nНа юге переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +19...+25 градусов, в Запорожской области +18...+23 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +9..+11 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\n22 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +14...+18 градусов, в Днепре в пределах Киева +16 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды и заморозках.\r\nРанее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 22 сентября, в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет до +23 градусов. День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n