Браслет не знімуть, за кордон не пустять: екс-голові поліції Одеси Головіну продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета після того, як на нього завели ще одну справу.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\nЗапобіжний захід було продовжено 23 вересня.\r\nГоловін зобов'язаний носити електронний браслет, суд також продовжив йому заборону виїжджати за кордон.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у фігуранта справи голови одеської поліції суд заарештував мотоцикл Harley-Davidson і будинок. Також Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно Головіна.\r\nРаніше підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували з заставою в 2,5 млн гривень. Крім того, підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину.