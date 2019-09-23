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23 вересня 2019, понеділок, 16:20 7
Судова влада 2019-09-23T16:54:45+03:00
Українські Новини
Браслет не знімуть, за кордон не пустять: екс-голові поліції Одеси Головіну продовжили запобіжний захід

Браслет не знімуть, за кордон не пустять: екс-голові поліції Одеси Головіну продовжили запобіжний захід

Дмитро Головін. Фото: поліція Одеси
Дмитро Головін. Фото: поліція Одеси

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета після того, як на нього завели ще одну справу.

Про це Українським Новинам повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Запобіжний захід було продовжено 23 вересня.

Головін зобов'язаний носити електронний браслет, суд також продовжив йому заборону виїжджати за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, у фігуранта справи голови одеської поліції суд заарештував мотоцикл Harley-Davidson і будинок. Також Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно Головіна.

Раніше підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували з заставою в 2,5 млн гривень. Крім того, підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину.

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