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14 августа 2019, среда, 13:01 70
Судебная власть 2019-08-14T13:08:49+03:00
Українські Новини
У фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом

У фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом

Соломенский районный суд Киева наложил арест на мотоцикл Harley-Davidson и жилой дом коммерсанта, который является фигурантом дела против экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Прокуроры просили суд арестовать жилой дом, общей площадью 299,4 кв. м., прицеп, мотоцикл Harley-Davidson, автомобиль Chevrolet Captiva с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания.

Кроме того, в ходатайстве был поставлен вопрос о наложении ареста на автомобиль Land Rover Range Rover Sport, находившийся в фактической собственности подозреваемого.

1 августа суд частично удовлетворил ходатайство и наложил арест жилой дом коммерсанта, прицеп, мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль Chevrolet.

В удовлетворении остальной части ходатайства суд отказал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Дмитрий Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

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