Не задекларировал почти полмиллиона: На экс-начальника полиции Одесской области Головина завели еще одно дело

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрием Головиным за 2017 год.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Ранее по результатам проверки декларации Головина за 2017 год Нацагентство по предотвращению коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (484 тыс. гривен)

Установлено, что он не задекларировал принадлежащие ему автомобиль, квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Дмитрий Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.