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05 августа 2019, понедельник, 20:48 140
Судебная власть 2019-08-05T20:48:59+03:00
Українські Новини
Подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен

Подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен

Арест подозреваемого.
Арест подозреваемого.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу одесского бизнесмена, подозреваемого по делу бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, квартиры, машины и базы отдыха которого арестовали, и установил залог 2,5 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Подозреваемый является основателем и фактическим руководителем ряда предприятий, в том числе "Экспоюг" "Агат 2016" и "ИМПО-Укр-Групп", которые предоставляли услуги по хранению вещественных доказательств и иного имущества, изъятого в ходе расследования правоохранительными органами уголовных производств в Одессе.

26 июля суд рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Срок содержания под стражей заканчивается 21 сентября.

Также суд установил ему размер залога в сумме 2 500 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха подозреваемого.

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