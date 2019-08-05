Подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен

Соломенский районный суд Киева взял под стражу одесского бизнесмена, подозреваемого по делу бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, квартиры, машины и базы отдыха которого арестовали, и установил залог 2,5 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Подозреваемый является основателем и фактическим руководителем ряда предприятий, в том числе "Экспоюг" "Агат 2016" и "ИМПО-Укр-Групп", которые предоставляли услуги по хранению вещественных доказательств и иного имущества, изъятого в ходе расследования правоохранительными органами уголовных производств в Одессе.

26 июля суд рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Срок содержания под стражей заканчивается 21 сентября.

Также суд установил ему размер залога в сумме 2 500 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха подозреваемого.