подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 15:10 373
Судебная власть 2019-08-05T15:10:19+03:00
Українські Новини
Квартиры, машины и базы отдыха экс-начальника полиции Одесской области Головина арестовали

Квартиры, машины и базы отдыха экс-начальника полиции Одесской области Головина арестовали

Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко
Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, не задекларировавшего 2 квартиры и машину, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовали", - сказал он.

По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

Как сообщали Українськi Новини, Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха подозреваемого.

Больше новостей о: Суд Коррупция арест имущества Дмитрий Головин

Архив
Новости
Водитель такси.
Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале 16:18
Офис Зеленского задумался, что делать с окончанием транзитного контракта "Нефтегаза" с "Газпромом" 15:56 Документ
В Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь 15:49
Харченко из Sanofi возглавил рецептурное направление "Дарницы" 15:45
Дела Евромайдана: Люстрированный экс-гаишник требует от государства полмиллиона морального ущерба 15:32
больше новостей
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов 21:23
больше новостей
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Андрей Богдан. Скриншот видео
Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом 18:57
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok