Квартиры, машины и базы отдыха экс-начальника полиции Одесской области Головина арестовали

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, не задекларировавшего 2 квартиры и машину, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовали", - сказал он.

По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

Как сообщали Українськi Новини, Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха подозреваемого.