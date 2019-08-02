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02 августа 2019, пятница, 16:54 89
Силовые структуры 2019-08-02T16:54:37+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину

Подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину

Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрием Головиным за 2017 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

По результатам проверки декларации Головина за 2017 год Нацагентство выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (484 тыс. гривен)

Установлено, что он не задекларировал принадлежащие ему автомобиль, квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены.

"В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн", - написано в сообщении.

НАПК направило вывод относительно признаков уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщали Українськi Новини, Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Специализовання антикоррупционная прокуратура настаивает на взятии Головина под стражу.

НАБУ просит суд арестовать квартиры, машины и базы отдыха подозреваемого.

Больше новостей о: Национальное антикоррупционное бюро Дмитрий Головин Национальное агентство по предотвращению коррупции нарушения в декларации

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