В ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті голови ДБР Романа Труби, може зашкодити досудовому розслідуванню певних виробництв. Про це повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова в ефірі телеканалу 112 Україна.\r\n"Тут мова не йде про якісь іміджеві ризики для директора ДБР, так як в цьому кабінеті обговорювалися лише робочі моменти", - повідомила вона.\r\n"Мова йде саме про ризики, пов'язані з таємницею досудового розслідування, яка може заздалегідь бути розкрита і пошкодити фінального етапу попереднього розслідування окремих виробництв. Особливо враховуючи те, що до підслідності ДБР відносяться чиновники, правоохоронці і судді", - додала прес-секретар ДБР.\r\nЗа словами Іванової, апаратуру виявили випадково.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Одна з співробітниць, яка провітрювала приміщення, при зовнішньому огляді виявила у вентиляційній системі схожі на апаратуру для прослуховування елементи, повідомила про це в поліцію і іншим працівникам", - розповіла вона.\r\nПрес-секретар ДБР зазначила, що "інформаційний центр" системи прослуховування був встановлений на горищі будівлі.\r\n"Поки ми не можемо говорити, для чого і ким вона була туди вмонтована, і при яких умовах. Очевидно лише те, що працювали фахівці, щоб встановити цю апаратуру", - додала Іванова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТруба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності\r\nРаніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.