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22 вересня 2019, неділя, 17:44 25
Силові структури 2019-09-22T21:30:03+03:00
Українські Новини
В ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ

В ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ

ДБР. Фото: Радіо Свобода
ДБР. Фото: Радіо Свобода

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті голови ДБР Романа Труби, може зашкодити досудовому розслідуванню певних виробництв. Про це повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Тут мова не йде про якісь іміджеві ризики для директора ДБР, так як в цьому кабінеті обговорювалися лише робочі моменти", - повідомила вона.

"Мова йде саме про ризики, пов'язані з таємницею досудового розслідування, яка може заздалегідь бути розкрита і пошкодити фінального етапу попереднього розслідування окремих виробництв. Особливо враховуючи те, що до підслідності ДБР відносяться чиновники, правоохоронці і судді", - додала прес-секретар ДБР.

За словами Іванової, апаратуру виявили випадково.

"Одна з співробітниць, яка провітрювала приміщення, при зовнішньому огляді виявила у вентиляційній системі схожі на апаратуру для прослуховування елементи, повідомила про це в поліцію і іншим працівникам", - розповіла вона.

Прес-секретар ДБР зазначила, що "інформаційний центр" системи прослуховування був встановлений на горищі будівлі.

"Поки ми не можемо говорити, для чого і ким вона була туди вмонтована, і при яких умовах. Очевидно лише те, що працювали фахівці, щоб встановити цю апаратуру", - додала Іванова.

Як повідомляли Українські Новини, Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Раніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.

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