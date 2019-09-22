В ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті голови ДБР Романа Труби, може зашкодити досудовому розслідуванню певних виробництв. Про це повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Тут мова не йде про якісь іміджеві ризики для директора ДБР, так як в цьому кабінеті обговорювалися лише робочі моменти", - повідомила вона.

"Мова йде саме про ризики, пов'язані з таємницею досудового розслідування, яка може заздалегідь бути розкрита і пошкодити фінального етапу попереднього розслідування окремих виробництв. Особливо враховуючи те, що до підслідності ДБР відносяться чиновники, правоохоронці і судді", - додала прес-секретар ДБР.

За словами Іванової, апаратуру виявили випадково.

"Одна з співробітниць, яка провітрювала приміщення, при зовнішньому огляді виявила у вентиляційній системі схожі на апаратуру для прослуховування елементи, повідомила про це в поліцію і іншим працівникам", - розповіла вона.

Прес-секретар ДБР зазначила, що "інформаційний центр" системи прослуховування був встановлений на горищі будівлі.

"Поки ми не можемо говорити, для чого і ким вона була туди вмонтована, і при яких умовах. Очевидно лише те, що працювали фахівці, щоб встановити цю апаратуру", - додала Іванова.

Як повідомляли Українські Новини, Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

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