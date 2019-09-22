На "мосту Кличка" спіймали п'яного чоловіка на електромопеді

Водій з ознаками сп'яніння заїхав на электромопеде на велодоріжку пішохідно-велосипедного моста в Києві. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці в своєму ТГ-каналі.

"Сьогодні, близько 09.00, водій электромопеда вирішив покататися по велодоріжці пішохідного мосту, що є порушенням ПДР. Його відразу помітили і зупинили патрульні", - йдеться в повідомленні.

В патрульній поліції зазначили, що при перевірці документів у 31-річного водія виявили відсутність відповідної водійської категорії для управління таким видом транспорту.

"Спілкуючись з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння на місці зупинки, так і в медичному закладі", - додали в патрульній поліції.

Скріншот: Telegram/Патрульна поліція Києва

Тому на громадянина інспектори винесли постанову за порушення ПДР (ч. 2 ст. 126 Купап) і склали протокол за керування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 Купап)

"Тепер, крім уже виписаного штрафу на 510 гривень, водія чекає суд, який може накласти штраф за керування в нетверезому стані в розмірі 10 200 гривень і взагалі на 1 рік позбавити права керування транспортними засобами", - зазначили у відомстві.

Фото: Telegram/Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, 26 травня КМДА відкрила міст з пластику вартістю майже півмільярда гривень. У день відкриття на новому мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одній з оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і ослабли троси. Доступ до скляних конструкцій мосту закритий вже більше 40 днів.