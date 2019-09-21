Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали

Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/"Медуза"

Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/"Медуза"

Після акцій протесту, що прокотилися Росією, в Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру і України, повідомляє "Медуза".

Учасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісаакіївську площу до Адміралтейства. Там деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках у однієї із затриманих дівчат був плакат Give peace a chance.

Всього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.

Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали припинити всі військові дії.

Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I — Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна. Також на мітингах у Москві масово затримували людей, бажаючих чесних виборів.

Тим часом Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах в Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали понад тисячу осіб - нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.

Крім того, в Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.