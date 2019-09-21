Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали

Після акцій протесту, що прокотилися Росією, в Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру і України, повідомляє "Медуза".\r\nУчасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісаакіївську площу до Адміралтейства. Там деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках у однієї із затриманих дівчат був плакат Give peace a chance.\r\nВсього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.\r\nМарш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали припинити всі військові дії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВот это я понимаю марш мира pic.twitter.com\/4Q1UELJY5I\r\n— Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна. Також на мітингах у Москві масово затримували людей, бажаючих чесних виборів.\r\nТим часом Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах в Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали понад тисячу осіб - нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, в Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.