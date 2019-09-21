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21 вересня 2019, субота, 20:46 13
Зовнішня політика 2019-09-21T22:15:02+03:00
Українські Новини
Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали

Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали

Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/
Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/"Медуза"

Після акцій протесту, що прокотилися Росією, в Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру і України, повідомляє "Медуза".

Учасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісаакіївську площу до Адміралтейства. Там деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках у однієї із затриманих дівчат був плакат Give peace a chance.

Всього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.

Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали припинити всі військові дії.

Як повідомляли Українські Новини, Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна. Також на мітингах у Москві масово затримували людей, бажаючих чесних виборів.

Тим часом Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах в Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали понад тисячу осіб - нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.

Крім того, в Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.

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