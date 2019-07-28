Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве

Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений. Об этом заявила официальный представитель ЕС Майя Косьянчич.\r\nОт имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.\r\n"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.\r\nКак сообщали Українські Новини, на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.\r\nРанее в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.\r\nТем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.