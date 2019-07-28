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28 июля 2019, воскресенье, 12:55 18
Политика мира 2019-07-28T12:55:53+03:00
Українські Новини
Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве

Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве

Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений. Об этом заявила официальный представитель ЕС Майя Косьянчич.

От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщали Українські Новини, на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.

Ранее в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.

Тем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.

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