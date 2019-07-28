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28 июля 2019, воскресенье, 08:14 725
Азия 2019-07-28T10:15:01+03:00
Українські Новини
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих

На митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих

На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД, передает РБК.


"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — заявили в полиции.

По данным "ОВД-Инфо" на 23.45, в течение дня полицейские задержали на акции 1127 человек.

Как пишет "Новая газета", задержаны также ряд журналистов, в частности корреспондент "Deutsche Welle" Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

Как сообщали Українські Новини, ранее в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.

Тем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.

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