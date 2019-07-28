На митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих

На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД, передает РБК.



"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — заявили в полиции.



По данным "ОВД-Инфо" на 23.45, в течение дня полицейские задержали на акции 1127 человек.



Как пишет "Новая газета", задержаны также ряд журналистов, в частности корреспондент "Deutsche Welle" Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

Ивана Жданова тоже задержали — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих

Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Как сообщали Українські Новини, ранее в октябре по России прошли акции в поддержку политзаключенных: десятки людей задержаны. Также в России прошли митинги в память об убитом Немцове.

Тем временем в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.