Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина

Режиссер Олег Сенцов призывает общественность бороться за освобождение граждан России-политзаключенных в РФ в то время, как он заявил, что у него никогда не было российского паспорта.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\nСенцов сказал, что необходимо продолжать борьбу за освобождение пленных украинцев, заключенных под арест в России и на Донбассе, и россиян, которые борются против режима Президента России Владимира Путина.\r\n"Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он.\r\nСенцов призвал, в частности, освободить приговоренного к 4 годам лишения свободы политзаключенного Константина Котова.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IGFqMFr66HM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. Также Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.\r\n7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.