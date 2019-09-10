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10 сентября 2019, вторник, 14:13 127
Внешняя политика 2019-09-10T17:15:02+03:00
Українські Новини
Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина

Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина

Режиссер Олег Сенцов призывает общественность бороться за освобождение граждан России-политзаключенных в РФ в то время, как он заявил, что у него никогда не было российского паспорта.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

Сенцов сказал, что необходимо продолжать борьбу за освобождение пленных украинцев, заключенных под арест в России и на Донбассе, и россиян, которые борются против режима Президента России Владимира Путина.

"Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он.

Сенцов призвал, в частности, освободить приговоренного к 4 годам лишения свободы политзаключенного Константина Котова.

Как сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. Также Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

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