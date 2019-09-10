Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина

Режиссер Олег Сенцов призывает общественность бороться за освобождение граждан России-политзаключенных в РФ в то время, как он заявил, что у него никогда не было российского паспорта.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

Сенцов сказал, что необходимо продолжать борьбу за освобождение пленных украинцев, заключенных под арест в России и на Донбассе, и россиян, которые борются против режима Президента России Владимира Путина.

"Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он.

Сенцов призвал, в частности, освободить приговоренного к 4 годам лишения свободы политзаключенного Константина Котова.

https://www.youtube.com/watch?v=IGFqMFr66HM" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку. Также Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках и жить он будет в Киеве, а также перевезет сюда семью.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.