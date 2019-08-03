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03 августа 2019, суббота, 20:35 99
Мир 2019-08-03T20:37:37+03:00
Українські Новини
В Москве на акции протеста задержали почти 700 человек

В Москве на акции протеста задержали почти 700 человек

Сегодня, 3 июля, в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. В результате акции протеста задержаны 685 человек по данным ОВД-Инфо на 18:40.

В акции приняли участие около 1500 человек, передает "Интерфакс". Корреспонденты агенства сообщили, что правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы.

"Постепенно митингующие покидают площадь и спускаются в метро "Тверская", часть митингующих разъезжается на прибывающих к остановке автобусах. Наиболее активных митингующих полицейские задерживают и отводят в последний оставшийся на Пушкинской площади автозак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лубянской площади, где изначально планировали провести несанкционированную акцию, обстановка спокойная, скопления граждан не наблюдается.

Напомним, ранее в результате акции протеста были задержаны более 300 человек, были арестованы или оштрафованы многие активные участники и организаторы прошлых акций за свободные выборы.

Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России. Многие активные участники и организаторы прошлых акций за свободные выборы.

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