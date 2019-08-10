На проспекте Сахарова днем 10 августа прошла согласованная акция за свободные выборы. По данным "Белого счетчика", на нее пришли 49,9 тысячи человек - в два раза больше, чем на предыдущий согласованный митинг на Сахарова три недели назад, сообщает "Медуза".

При этом полиция насчитала 20 тысяч участников. На акции, несмотря на предостережения мэрии Москвы, выступили российские рэперы Face, IC3PEAK и "Кровосток". Митинг завершился без крупных происшествий - по его окончании многие участники отправились гулять по центру Москвы, где начались массовые задержания, фото которых публикуют пользователи соцсетей.

Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter

Митинг на проспекте Сахарова. Фото: mudakoff/Twitter

Митинг на проспекте Сахарова закончился. А вот что сейчас происходит на Мясницкой pic.twitter.com/xRpPIczDla — RTVI (@RTVi) August 10, 2019

Позже в столице России началась акция "Вернем себе право на выборы" на том же проспекте Сахарова, на который, по данным издания, пришли почти 50 тысяч человек.

Митинг на проспекте Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov/Twitter

Росгвардия ворвалась в отель, где скрылись протестующие pic.twitter.com/Uz0mfp2odu — Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Когда участники пошли в центр в сторону метро "Китай-город", начались задержания.

Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter

По состоянию на 18:40, протестующих со всех сторон оцепили ОМОНовцы, которые не пропускают никого в сторону от площади.

Протестующих оттесняют на Маросейку

Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/8pLB3uSUiQ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

По состоянию на 18:20 "ОВД-Инфо" оценивало количество задержанных в 23 человека.

По данным "Дождя" по состоянию на 18:40 задержаны 70 человек.

Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter

По данным "ОВД-Инфо" на 19:10, в Москве на акции за честные выборы задержаны 106 человек.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.

Тем временем рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет.