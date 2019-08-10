На проспекте Сахарова днем 10 августа прошла согласованная акция за свободные выборы. По данным "Белого счетчика", на нее пришли 49,9 тысячи человек - в два раза больше, чем на предыдущий согласованный митинг на Сахарова три недели назад, сообщает "Медуза".\r\nПри этом полиция насчитала 20 тысяч участников. На акции, несмотря на предостережения мэрии Москвы, выступили российские рэперы Face, IC3PEAK и "Кровосток". Митинг завершился без крупных происшествий - по его окончании многие участники отправились гулять по центру Москвы, где начались массовые задержания, фото которых публикуют пользователи соцсетей.\r\nЗадержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov\/Twitter\r\nМитинг на проспекте Сахарова. Фото: mudakoff\/Twitter\r\n\r\nМитинг на проспекте Сахарова закончился. А вот что сейчас происходит на Мясницкой pic.twitter.com\/xRpPIczDla\r\n— RTVI (@RTVi) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nПозже в столице России началась акция "Вернем себе право на выборы" на том же проспекте Сахарова, на который, по данным издания, пришли почти 50 тысяч человек.\r\nМитинг на проспекте Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov\/Twitter\r\n\r\nРосгвардия ворвалась в отель, где скрылись протестующие pic.twitter.com\/Uz0mfp2odu\r\n— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКогда участники пошли в центр в сторону метро "Китай-город", начались задержания.\r\nЗадержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov\/Twitter\r\nПо состоянию на 18:40, протестующих со всех сторон оцепили ОМОНовцы, которые не пропускают никого в сторону от площади.\r\n\r\nПротестующих оттесняют на МаросейкуАлександра Горохова \/ «Медуза» pic.twitter.com\/8pLB3uSUiQ\r\n— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nПо состоянию на 18:20 "ОВД-Инфо" оценивало количество задержанных в 23 человека.\r\nПо данным "Дождя" по состоянию на 18:40 задержаны 70 человек.\r\nЗадержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov\/Twitter\r\nПо данным "ОВД-Инфо" на 19:10, в Москве на акции за честные выборы задержаны 106 человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.\r\nТем временем рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет.