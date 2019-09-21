Вакарчук запізнився на свій концерт у Мінську, хоча втік з вечірнього засідання Ради

Увечері 20 вересня легендарна українська група "Океан Ельзи" виступила в "Мінськ-Арені". Початок концерту затримали на 35 хвилин, хоча її фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук втік з вечірнього засідання Верховної ради у Києві. \r\nЯк пише "Комсомольська правда", на стадіоні зібралося 15 тисяч глядачів, у тому чисе багато росіян-прихильників групи, які не можуть відвідати її концерти в Росії. Багато дівчат прийшли у вишиванках, волосся прикрашали віночками, а в руках тримали синьо-жовті хризантеми. Кілька хлопців сховалися українських прапором.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКонцерт Вакарчука в Мінську. Фото: КП\r\nПісля хіта "Майже весна" Вакарчук виконав пару свіжих композицій. І розповів, що скоро вийде десятий альбом групи. Також він присвятив пісню "Коли тобі важко" повернулися в Україну політв'язням.\r\nТакож група виконала "Ти казала", "Коко Шанель", "Стріляй". А далі Святослав присвятив зворушливу пісню "Мить" українцям, які воюють на Донбасі. В очах артиста заблищали сльози - в залі плакали дівчата.\r\nТакож була виконана пісня "Без бою". Після завершення концерту музыканти ще двічі виходили на біс. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.\r\nВранці 20 вересня Вакарчук прийшов на засідання парламенту проте пізніше втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську. У цей день Рада розглядала закони по обороні і армії. Сам Вакарчук не вважає порушенням свій виступ з "Океаном Ельзи".