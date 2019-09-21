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21 вересня 2019, субота, 11:10 9
Верховна Рада і партії 2019-09-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук запізнився на свій концерт у Мінську, хоча втік з вечірнього засідання Ради

Вакарчук запізнився на свій концерт у Мінську, хоча втік з вечірнього засідання Ради

Концерт Вакарчука в Мінську. Фото: КП
Концерт Вакарчука в Мінську. Фото: КП

Увечері 20 вересня легендарна українська група "Океан Ельзи" виступила в "Мінськ-Арені". Початок концерту затримали на 35 хвилин, хоча її фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук втік з вечірнього засідання Верховної ради у Києві.

Як пише "Комсомольська правда", на стадіоні зібралося 15 тисяч глядачів, у тому чисе багато росіян-прихильників групи, які не можуть відвідати її концерти в Росії. Багато дівчат прийшли у вишиванках, волосся прикрашали віночками, а в руках тримали синьо-жовті хризантеми. Кілька хлопців сховалися українських прапором.

Концерт Вакарчука в Мінську. Фото: КПКонцерт Вакарчука в Мінську. Фото: КП

Після хіта "Майже весна" Вакарчук виконав пару свіжих композицій. І розповів, що скоро вийде десятий альбом групи. Також він присвятив пісню "Коли тобі важко" повернулися в Україну політв'язням.

Також група виконала "Ти казала", "Коко Шанель", "Стріляй". А далі Святослав присвятив зворушливу пісню "Мить" українцям, які воюють на Донбасі. В очах артиста заблищали сльози - в залі плакали дівчата.

Також була виконана пісня "Без бою". Після завершення концерту музыканти ще двічі виходили на біс.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.

Вранці 20 вересня Вакарчук прийшов на засідання парламенту проте пізніше втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську. У цей день Рада розглядала закони по обороні і армії. Сам Вакарчук не вважає порушенням свій виступ з "Океаном Ельзи".

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