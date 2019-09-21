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21 сентября 2019, суббота, 10:00 90
Верховная Рада и партии 2019-09-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
Конституция позволяет депутату заниматься творческой деятельностью, - Вакарчук

Конституция позволяет депутату заниматься творческой деятельностью, - Вакарчук

Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который 20 сентября сбежал с заседания Рады, чтобы успеть на концерт в Минске, не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы". Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии проекта Радио Свобода "Ньюзрум".

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил народный депутат.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте является неоплачиваемым.

"Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил он.

Святослав Вакарчук также отметил, что об участии "Океана Эльзы" на концерте в Минске был согласован еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы и вы увидите это", - подчеркнул Вакарчук.

Партия "Голос", созданная Святославом Вакарчуком, получила 20 мандатов по результатам внеочередных парламентских выборов. Сам он был первым номером в списке партии.

Как сообщали Українські Новини,  депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента , однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии.

Больше новостей о: Концерт народный депутат Святослав Вакарчук партия "Голос"

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