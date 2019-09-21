Пенсійний вік в Україні хочуть знизити: що "світить" українцям за новим законом

Після того, як в Україні запустили пенсійний фонд в смартфоні, за допомогою якого можна оформити "Е-пенсію", Верховна рада України розгляне з пропозиціями президента законопроект № 1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний № 0972) "Про внесення змін до закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ (щодо удосконалення пенсійного забезпечення"). Про це свідчить інформація на сайті парламенту, пишуть "Факти".

Автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич наголошував, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу та за умови звільнення з роботи.

В січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому цей проект закону. За нього проголосували 256 депутатів при 226 мінімально необхідних.

Але в лютому 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Згодом Рада 8-го скликання так і не розглянула пропозиції глави держави до цього закону, у зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.

Але вже на початку вересня поточного року президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни в законопроект, після чого він був направлений на розгляд в комітет. Якщо депутати приймуть цей проект закону, а потім його підпише глава держави, то жінки зможуть виходити на пенсію на п'ять років раніше.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям. Також міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.

Тим часом за рік більше всього виросла пенсія у жителів Луганської області, найменше - у жителів Закарпаття. У той же час, показник середньої зарплати для пенсії зменшився.