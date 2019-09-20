Україна назвала єдиний варіант, при якому готова закуповувати газ у Росії

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє, що Україна зацікавлена в прямих закупівелях природного газу з Росії на ринкових умовах у той час, як Росія готова працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту

Про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про те, що можуть бути інші постачальники газу, не тільки" Газпром ", а й інші постачальники, певний обсяг імпорту може бути розглянуто, ми були б зацікавлені отримувати певний обсяг газу на конкурентних засадах", - сказав Оржель.

При цьому він додав, що це питання майбутніх консультацій. Оржель підкреслив, що в цьому питанні необхідно відокремити політичну складову від економічної.

Як повідомляли Українські Новини, Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу в ході переговорів з транзиту газу. Імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму.

Тим часом Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років, а Пристайко допускає комплексні домовленості з Росією щодо Донбасу і газу.