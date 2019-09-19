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19 сентября 2019, четверг, 22:19 40
Внешняя политика 2019-09-19T22:20:22+03:00
Українські Новини
Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта

Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта

Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: @EUinRussia
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: @EUinRussia

Россия подтвердила готовность работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Об этом после проведения трехсторонних переговоров журналистам сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Европейская сторона подтвердила, что будет сотрудничать и поддерживать Украину в части необходимых действий, касающихся сертификации ГТС и российская сторона подтвердила, что готова работать по европейским правилам", - сказал он.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сказал, что будущий контракт будет основан на европейских правилах, и Еврокомиссия описали России как Украина применяет европейские законы и стороны пришли к согласию, что новый контракт должен учитывать европейские правила.

Как сообщали Українські Новини, Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Больше новостей о: Россия Брюссель Транзит газа трехсторонние переговоры Алексей Оржель

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