Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта

Россия подтвердила готовность работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Об этом после проведения трехсторонних переговоров журналистам сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.



"Европейская сторона подтвердила, что будет сотрудничать и поддерживать Украину в части необходимых действий, касающихся сертификации ГТС и российская сторона подтвердила, что готова работать по европейским правилам", - сказал он.



В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сказал, что будущий контракт будет основан на европейских правилах, и Еврокомиссия описали России как Украина применяет европейские законы и стороны пришли к согласию, что новый контракт должен учитывать европейские правила.



Как сообщали Українські Новини, Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.



Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.