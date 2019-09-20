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20 сентября 2019, пятница, 14:45 175
Внешняя политика 2019-09-20T14:45:46+03:00
Українські Новини
Пристайко допускает комплексные договоренности с Россией по Донбассу и газу

Пристайко допускает комплексные договоренности с Россией по Донбассу и газу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает, что Украина и Россия могут достигнуть комплексных договоренностей по вопросу ситуации на Донбассе и поставок и транзита газа.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Европейская правда", передают Українськi Новини.

Министра спросили, правда ли, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Европейским Союзом пытаются включить в "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - ответил он.

На уточняющий вопрос, рассчитывает ли Украина на какое-то пакетное решение, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставок и транзита газа, Пристайко ответил, что это возможно.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет наработано какое-то крупное соглашение, какой-то big deal, что будет включать не только разрешение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу нормандский формат Украина-Россия переговоры по газу Вадим Пристайко

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