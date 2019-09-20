Пристайко допускает комплексные договоренности с Россией по Донбассу и газу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает, что Украина и Россия могут достигнуть комплексных договоренностей по вопросу ситуации на Донбассе и поставок и транзита газа.\r\nОб этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Европейская правда", передают Українськi Новини.\r\nМинистра спросили, правда ли, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Европейским Союзом пытаются включить в "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция).\r\n"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - ответил он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа уточняющий вопрос, рассчитывает ли Украина на какое-то пакетное решение, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставок и транзита газа, Пристайко ответил, что это возможно.\r\n"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет наработано какое-то крупное соглашение, какой-то big deal, что будет включать не только разрешение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - сказал он.\r\nКак сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.\r\nРанее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n