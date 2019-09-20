Порошенко не прийшов на допит до ДБР

Колишній президент Петро Порошенко проігнорував допит у Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості.\r\nПро це Українським Новинам повідомили у ДБР.\r\n"Ні, його не було", - сказав представник відомства.\r\nПричини неявки він не уточнив. Наступна дата допиту Порошенка - 27 вересня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки. Раніше Порошенко не прийшов на черговий допит у ДБР через пленарне засідання.\r\nРаніше ДБР викликало Порошенка на допит 4 рази. У відомстві відмовлялися повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.\r\nТим часом у ДБР підтвердили арешт майна "Кузні на Рибальському".