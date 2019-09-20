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20 вересня 2019, пʼятниця, 12:27 11
Судова влада 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Порошенко не прийшов на допит до ДБР

Порошенко не прийшов на допит до ДБР

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Колишній президент Петро Порошенко проігнорував допит у Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості.

Про це Українським Новинам повідомили у ДБР.

"Ні, його не було", - сказав представник відомства.

Причини неявки він не уточнив. Наступна дата допиту Порошенка - 27 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки. Раніше Порошенко не прийшов на черговий допит у ДБР через пленарне засідання.

Раніше ДБР викликало Порошенка на допит 4 рази. У відомстві відмовлялися повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.

Тим часом у ДБР підтвердили арешт майна "Кузні на Рибальському".

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