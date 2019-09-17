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17 сентября 2019, вторник, 17:50 110
Судебная власть 2019-09-17T18:02:52+03:00
Українські Новини
В ГБР подтвердили арест имущества "Кузни на Рыбальском"

В ГБР подтвердили арест имущества "Кузни на Рыбальском"

В пресс-службе Государственного бюро расследований подтвердили информацию об аресте имущества "Кузни на Рыбальском", о чем сообщил накануне Портнов. Об этом сообщает УП.

Так, сегодня, 17 сентября, бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов заявил, что Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее, в мае 2019 года Портнов заявлял о своих намерениях подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений пятым президентом Украины Петром Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет об оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

Как сообщали Українські Новини, по данным Портнова, Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко - завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее Портнов заявил, что ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу "Кузни на Рыбальском".

Отметим, ГБР еще с июля хотело арестовать все имущество и акции "Кузни".

Больше новостей о: арест имущества ГБР Завод "Кузня на Рыбальском" Петр Порошенко

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