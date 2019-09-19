Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что бывший Президент Украины Петр Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежащих Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Буд-Реновация".

Об этом Портнов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемые друзья, информирую вас о том, что опасаясь ареста счетов и активов, Порошенко не только снял 34 млн долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но еще и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольное себе ТОВ "Буд-Реновация" ЕГРПОУ 42255930", - написал он.

По информации Портнова, данную сделку совершила киевский частный нотариус Литвин Анастасия Сергеевна (Киевский городской нотариальный округ) после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Юрием Луценко Генеральную прокуратуру Украины с ходатайством об аресте активов Порошенко.

"В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтобы не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой", - подытожил бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Портнов.

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.

Также Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.