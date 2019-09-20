Євдокимов став головою Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова на посаду голови відомства.

Про це йдеться в указі №710 від 20 вересня, передають Українські Новини.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в ньому.

Указом №709 від 20 вересня Президент звільнив Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Євдокимов раніше також працював начальником управління Адміністрації Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський призначив Євдокимова на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

У червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.

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