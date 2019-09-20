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20 вересня 2019, пʼятниця, 11:55 29
Силові структури 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Євдокимов став головою Служби зовнішньої розвідки

Євдокимов став головою Служби зовнішньої розвідки

Валерій Євдокимов. Фото: zib
Валерій Євдокимов. Фото: zib

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова на посаду голови відомства.

Про це йдеться в указі №710 від 20 вересня, передають Українські Новини.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в ньому.

Указом №709 від 20 вересня Президент звільнив Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Євдокимов раніше також працював начальником управління Адміністрації Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський призначив Євдокимова на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

У червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.

Новому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.

З червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

У 2014 році Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "для бойової співдружності".

Пізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарєва.

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