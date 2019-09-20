Євдокимов став головою Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова на посаду голови відомства.\r\nПро це йдеться в указі №710 від 20 вересня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в ньому.\r\nУказом №709 від 20 вересня Президент звільнив Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЄвдокимов раніше також працював начальником управління Адміністрації Державної прикордонної служби.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський призначив Євдокимова на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.\r\nУ червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.\r\nНовому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗ червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.\r\nУ 2014 році Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "для бойової співдружності".\r\nПізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарєва.