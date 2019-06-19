Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка руководителем национального координационного центра кибербезопасности.\r\nОб этом говорится в указе №415 от 19 июня, передают Українськi Новини.\r\nРанее эту должность занимал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания.\r\nРанее, 31 мая, Зеленский обновил состав СНБО.\r\nТакже 28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.