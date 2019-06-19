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19 июня 2019, среда, 17:25 67
Политика 2019-06-19T17:30:41+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности

Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка руководителем национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом говорится в указе №415 от 19 июня, передают Українськi Новини.

Ранее эту должность занимал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщали Українськi Новини, Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания.

Ранее, 31 мая, Зеленский обновил состав СНБО.

Также 28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

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