Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.\r\nОб этом говорится в указе №520 от 15 июля, передают Українськi Новини.\r\nТакже в составе СНБО утверждены руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.\r\nБогдан, Пристайко и Рябошапка ранее были утверждены в составе СНБО в качестве главы и заместителей главы Администрации Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.\r\nС июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.\r\nВ 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". \r\nПозже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.