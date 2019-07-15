Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Об этом говорится в указе №520 от 15 июля, передают Українськi Новини.

Также в составе СНБО утверждены руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Богдан, Пристайко и Рябошапка ранее были утверждены в составе СНБО в качестве главы и заместителей главы Администрации Президента.

Как сообщали Українськi Новини, новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

С июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

В 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество".

Позже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.