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15 июля 2019, понедельник, 13:18 282
Президент 2019-07-15T13:32:31+03:00
Українські Новини
Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга

Зеленский ввел в СНБО главу Службы внешней разведки и Госфинмониторинга

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Об этом говорится в указе №520 от 15 июля, передают Українськi Новини.

Также в составе СНБО утверждены руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Богдан, Пристайко и Рябошапка ранее были утверждены в составе СНБО в качестве главы и заместителей главы Администрации Президента.

Как сообщали Українськi Новини, новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

С июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

В 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". 

Позже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.

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