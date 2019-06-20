Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева

Аппарат Верховной Рады Украины отказался предоставить копию официальной биографии народного депутата Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), назначенного главой Службы внешней разведки.

Об этом говорится в ответе Рады на запрос Українських Новини.

"Статьей 11 Закона Украины "Об информации" определено, что к конфиденциальной информации о физическом лице относятся, в частности, данные о его образовании, семейном положении, а также адрес, дата и место рождения. Учитывая, что эта информация отражена в автобиографии народного депутата Украины Бухарева В.В., предоставить ее Вам без его согласия нет законных оснований", - указано в письме.

Также в ответе уточнили, что "народному депутату Украины Бухареву В.В. отправлено письмо с просьбой дать согласие на предоставление запрашиваемой информации".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа Бухарева (указ Президента №391 от 11 июня 2019 года).

Скриншот по состоянию на 20 июня 2019 года.

Ранее 50-летний Бухарев в марте-июле 2014 года занимал должность первого замглавы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Также в 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". Позже он пояснил, что получил данную медаль около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

Агитационная листовка Бухарева. Фото: Владислав Бухарев/Facebook

Согласно декларации о доходах, Бухарев с 1987 года работал в государственном секторе и в прошлом году заработал 395 тыс. гривен. Его жена декларировала только заработную плату в столичной Славянской гимназии в размере 91 тыс. гривен в год. При этом семья владеет домом площадью 701 кв. м и несколькими земельными участками суммарной площадью 3 тыс. кв. м в Киевской области. Супруги имеют элитные часы, 409 тыс. долларов и 88 тыс. евро наличными. Жена владеет недвижимостью в оккупированном Крыму: квартирой, паркоместом и земучастоком. Также в 2018 году Бухарев сделал дочери-студентке подарок стоимостью 15,5 млн гривен – вероятно, речь идет о столичной квартире площадью 219 кв. м, владелицей которой стала девушка.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня движение "Честно" обнародовало рейтинг добропорядочности народных депутатов Украины, в котором признало Бухарева самым добропорядочным из 6 нардепов от Сумской области. Оценивали народных избранников по 6 критериям: прогуливание работы, "кнопкодавство", поддержка политреформ, антидемократичность, фигурирование в антикоррупционных расследованиях и "гречкосейство".

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