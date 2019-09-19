У Києві на всіх мостах шукають вибухівку

Після вчорашнього переполоху в столиці через стрілянину на мосту Метро у Києві, сьогодні, 19 вересня, невідомий повідомив про мінування мостів і торгових центрів у Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції Києва.\r\n"На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про мінування низки об'єктів", - повідомила прес-служба.\r\nТакож поліція повідомила, що наразі проводиться їх перевірка.\r\n(Новину доповнено подробицями)\r\nЗгідно з повідомленням пресслужби Міністерства внутрішніх справ, правоохоронці отримали 4 електронні повідомлення про замінування 11 дитячих садків, 8 лікарень, 20 житлових будинків, столичних мостів, 22 торгових центрів, однієї дипломатичної та сімох державних установ.У перевірці об'єктів задіяно вибухотехніків, кінологів та працівників кіберполіції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.\r\nУчора правоохоронці провели спецоперацію за результатами якої вдалося затримати зловмисника, який перекрив міст Метро в Києві. Також у нього вилучили зброю.\r\nТакож вчора шість станцій метро у Києві закрили через загрозу вибуху мосту. Так, червона гілка метро працювала тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Далі поїзда не їхали. Поліція проводила перевірку станцій на наявність вибухових пристроїв.