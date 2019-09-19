Терорист, який погрожував підірвати київський міст Метро, розповів де купує наркотики та про свою подвійну судимість

Терорист, який погрожував підірвати київський міст Метро, розповів де купує наркотики та про свою подвійну суд

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про намір взяти на поруки й звернутися до суду із клопотання про мінімальне покарання для двічі судимого ін'єкційного наркомана, колишнього старшого сержанта Збройних сил України (ЗСУ) Олексія Белька, який погрожував вчора, 18 вересня, підірвати міст Метро в Києві.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Це правда ... Кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки ... Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" екс-старший сержант Олексій Белько зробив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків ... правда й це ... Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це й наша з вами відповідальність теж ... хочу, щоб з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново та "жити нормальним життям" як він каже ... Звернуся до суду із клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти реабілітацію від наркотиків і знайти себе наново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД, і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили!" - написав міністр внутрішніх справ.

Також Аваков опублікував відеозапис допиту затриманого Белька співробітниками Національної поліції України.

"Перебуваю в стані наркотичного сп'яніння. Колов наркотики собі, тому що мені не давали спати 6 діб", - сказав затриманий в ході допиту в відділенні Нацполіціі.

Про своє неодноразове притягання раніше до кримінальної відповідальності Белько повідомив: "Це були помилки молодості ... За наркотик 1 (раз) - канабіс. Я його (наркотик) не вживав, я возив людину, яка займалася розповсюдженням (наркотиків) ... Перший термін був за те, що заступився за жінку, другий - за те, що "підняв" телефон у сплячого юнака".

Також Белько зазначив, що "почали відбуватися "цікаві речі" й мені доводилося жити на вулиці. Тому що незрозумілі клоунади почали відбуватися вночі, які позбавляють мене сну - постукування у вікно, хороводи якісь, відкривання дверей в машині, увімкнення світла. Я вибігав, втратив сон. 6 днів я не спав, вживав наркотики, щоб не збити нікого в місті. На міст виїхав щоб нікому не нашкодити".

Крім того, в ході допиту колишній старший сержант ВСУ заявив, що "не збирався нічого підривати, бо підривати було нічого". "У машині знаходилися мої особисті речі, документи, 2 зареєстровані одиниці (вогнепальної) зброї - помпова рушниця Hatsan і самозарядний карабін Симонова (СКС)", - уточнив він.

На відеозапису допиту зафіксовано визнання колишнього військовослужбовця ЗСУ, що він вживав наркотичний препарат "Налбуфін" (опіоїдний анальгетик) ... (який купував) в місті Києві". "Використовував, щоб знову ж мати доступ до своїх мізків. Щоб вони були ясними, щоб не нашкодити людям", - зізнався Белько.

Раніше Нацполіція вирішила не вручати підозру в підготовці теракту та оголосила підозру в хуліганстві Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня в Києві невідомий перекрив міст Метро та погрожував людям. Пізніше він відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Однак правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої затримали зловмисника. Також у нього вилучили вогнепальну зброю.

Крім того, чоловікові, який погрожував підірвати міст, буде надана психологічна допомога.