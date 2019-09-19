Вночі в Україні будуть заморозки: ДСНС оголосила найвищий рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозках в ніч на 21 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 20 вересня у Карпатах заморозки 0-2°; вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні грунту заморозки 0-3° (I рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 19-го вересня очікується місцями дощ, північно-західний вітер з поривами, однак вони будуть слабкіше, ніж у попередній день, з температурою повітря близько 14 градусів, а при проясненнях до 15 градусів.

В п'ятницю і суботу погода збережеться така ж, а вже з неділі, почне теплішати і в кінці тижня - на початку наступної значно потепленет і встановиться гарна погода.

Прогноз погоди на середину вересня обіцяв перше похолодання, а перший день тижня стане останнім теплим.

Тим часом атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.

Також потужний північний циклон принесе сніг і заморозки: синоптик попередила про різке похолодання в Україні.