Атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на пятницу 13-е и выходные

Пятница, 13 сентября, станет, возможно, последним теплым днем этой осенью. Это связано с тем, что уже в субботу длительное влияние антициклона нарушит холодный атмоферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в субботу-воскресенье атмосферный фронт принесет дожди на Запад и Север Украины. Также резко упадет температура воздуха.

"Поскольку мы уже забыли, что такое дождь, напоминаю: дождь - это вода, которая образуется при конденсации водяного пара, выпадает из облаков и достигает земной поверхности в виде капель жидкости", - написала Диденко.

По ее словам, в связи с резким изменением погоды у метеозависимых людей могут начаться мигрени, сонливость, а также обостриться сосудистые недуги. Поэтому синоптик советует подготовиться к этому.

Пока же пятницу, 13 сентября, по всей территории Украины будет сухо и тепло, + 24 + 30 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве, по словам Диденко, в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем ​​максимально около 28 градусов.

Дождь в столице наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября.

"Кто в субботу женится, не переживайте, днем ​​опять прояснит. Однако снизится температура воздуха, в субботу в Киеве 21 градус, в воскресенье +19 градусов", - написала синоптик. А в пятницу - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение "пятница, тринадцяте", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами, а синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды. Также антициклон Friederike прогонит холодный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем максимально близко 28 градусов.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Кто в субботу женится, не переживайте, днем опять прояснит. Однако снизится температура воздуха, в субботу в Киеве 21 градус, в воскресенье +19 градусов. Студни НЕ растекутся))

А завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение `пятница, тринадцяте`))