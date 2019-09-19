Местами мокрый снег и заморозки: синоптик дала прогноз до конца недели и пообещала потепление

После прихода в Украину мощного циклона с резким похолоданием, заморозками и местами снегом, в четверг погода еще побудет с дождями и грозовыми красивыми облаками.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Однако, по словам синоптика, ветер будет постепенно ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений. "Разве где-то между небоскребами или в чистом поле рванет", - предупредила она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха в четверг немного пощадит и повысится на пару градусов. В течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов.

"В период 20-22 сентября возможны заморозки. Все испугались снега в Карпатах. И правильно. Атмосферу надо уважать. Однако это было в горах, местами, преимущественно даже на высокогорье, что для второй половины сентября - вообще ничего экстраординарного. Зашел холод за фронтом, оглянулся, увидел красивенные Карпаты и пустил старческую слезу от умиления", - написала Диденко.

В четверг дожди будут выпадать в Украине периодически, почти повсеместно, кроме южной части. А на высокогорье Карпат снова возможен мокрый снег.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 19-го сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, однако они будут слабее, чем в редыдущий день, с температурой воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.

В пятницу и субботу погода сохранится такая же, а уже с воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей значительно потепленет и установится хорошая погода.

"А пока - легкие пуховички, даже шапки какие плетеные, уже толще кроссовки, внимание к сильному западному ветру и уважение к любым синоптическим процессам", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

Также мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.