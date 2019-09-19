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19 вересня 2019, четвер, 14:27 14
Події 2019-09-19T16:30:04+03:00
Українські Новини
У Луганську невідомі намагалися підірвати автомобільний міст, - ЗМІ

У Луганську невідомі намагалися підірвати автомобільний міст, - ЗМІ

В непідконтрольному Луганську стався вибух в районі автомобільного мосту. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела серед сепаратистів "ЛНР" у четвер, 19 вересня.

"У четвер близько 00:15 ночі стався сильний вибух в районі вулиці Лутугинської в Луганську. В результаті могли отримати пошкодження опори автомобільного мосту. Місце події оточене працівниками правоохоронних органів", – зазначило джерело.

Стверджується, що сам міст не зруйновано. В результаті вибуху могли отримати пошкодження опори автомобільного мосту в районі вулиці Лутугинської.

Фотографії пошкодженого моста опубліковані на сторінці fake_LNR в Twitter.

"Міст (шляхопровід) у Лісоторгового не впав, кілька опор підірвано біля основи, але тримаються на арматурі (яку сильно деформувало). Нібито було два вибухи за 10 хвилин до півночі і в 00.15", — уточнюють автори.

Інформацію про вибух підтвердив у Telegram колишній офіційний представник "народної міліції ЛНР" Андрій Марочко.

Як повідомляли Українські Новини, в районі Центрального ринку Луганська прогримів потужний вибух у будівлі.

В Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети. Також мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинку мирного населення.

Раніше біля луганської мерії прогримів потужний вибух, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.

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