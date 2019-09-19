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19 вересня 2019, четвер, 11:40 7 Доповнено
Верховна Рада і партії 2019-09-19T11:40:28+03:00
Українські Новини
Кличко просить Раду розпустити Київраду

Кличко просить Раду розпустити Київраду

Мерія Фото: КМДА
Мерія Фото: КМДА

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який раніше пригрозив розпустити столичних депутатів через неявку на засідання, просить Верховну Раду розпустити Київську міську раду.

Про це повідомив сам Кличко, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до парламенту... на рахунок розпуску Київради 8-го скликання та призначення дострокових виборів у Києві", - оголосив він.

На пленарне засідання 9-ї сесії Київради зібралося менше 61 депутата, необхідних для його проведення.

(Новина доповнена подробицями)

На пленарне засідання 9-ї сесії Київради зареєструвалися 38 депутатів з 61 мінімально необхідного. До цього депутати Київради також не з'явилися на 2 засіданнях.

"Все робиться для дестабілізації ситуації в країні", - заявив мер Києва.

Також Кличко зазначив, що стабільна ситуація у столиці - запорука стабільної ситуації в кожному місті.

На засіданні планувалося обговорити питання соціальних виплат, зарплат працівникам транспортної сфери та надбавок співробітникам освітніх установ.

Також, з його слів, слід було б порушити питання опалювального сезону і обговорити бюджет наступного року.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко ініціював припинення повноважень Київради через відсутнысть кворуму. Раніше Кличко заявив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.Тим часом Кличко має намір балотуватися на наступних виборах мера Києва.

 

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