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  • Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко
26 июля 2019, пятница, 16:01 635
Политика 2019-07-26T16:03:20+03:00
Українські Новини
Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко

Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко

"Попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА и ввести в столице двоевластие неконституционными и недемократическими. Речь идет о наступлении на местное самоуправление и свертывания реформы децентрализации." Об этом заявил киевский городской председатель Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, передает портал kiev.klichko.org.

"Ситуация, которая сложилась в столице, - когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, - является неконституционным, недемократическим и противоречит сути самоуправления. И я хочу подчеркнуть: дело не в фамилиях, не в том, что Кличко цепляется за какие-то кресла, а дело в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на местное самоуправление. Не только в Киеве. Не будем забывать, что все всегда начинается со столицы, - подчеркнул Кличко. - Речь идет о сворачивании реформы децентрализации. Я сказал, что разделение должностей и введение в столице двоевластие - антиконституционный. Да. А сейчас пытаются, жонглируя статьями Основного закона, "Закон о столице" (измененного Януковичем), рассказать, что все законно. Напомню, Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо , избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Точка! ", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня киевлян хотят лишить права избирать власть в своем городе.

"Ни в одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди. А Украина - это Европа. Я верю. И делаю все, чтобы Киев стал действительно европейской столицей", - сказал Виталий Кличко.

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