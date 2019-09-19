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19 вересня 2019, четвер, 11:04 16
Фінанси 2019-09-19T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль обвалився у київських обмінниках

Рубль обвалився у київських обмінниках

У четвер, 19 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 18 вересня, подешевшав на 1 копійку і становить 3,45 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 4 копійки до 3,90 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 19 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,45 3,90
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

Тим часом, експерти розповіли, який курс "світить" українцям. А євро і долар впали в обмінниках 19 вересня.

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