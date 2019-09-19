Рубль обвалився у київських обмінниках

У четвер, 19 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 18 вересня, подешевшав на 1 копійку і становить 3,45 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля впав на 4 копійки до 3,90 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 19 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,45\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nНаціональний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD.\r\nТим часом, експерти розповіли, який курс "світить" українцям. А євро і долар впали в обмінниках 19 вересня.