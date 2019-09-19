Доллар упал до минимума за три года: какой курс "светит" украинцам

Курс гривни в этом году таки преодолел отметку в 25 гривен за доллар в сторону снижения. Причем это явно не было случайностью: официальный курс "24 с копейками" держится уже неделю с явной тенденцией к снижению, несмотря на то, что Нацбанк довольно активно выкупает доллары на межбанке. На 19 сентября НБУ установил официальный курс доллара 24,66 грн. Последний раз такие значения фиксировались в январе 2016-го. Курс евро также необычайно низкий: 27,3 грн. Так дешево европейская валюта также не стоила с 2016 года.

Как пишет "Сегодня", рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Чего можно ожидать от курса дальше? До каких пор доллар и евро продолжат дешеветь, а гривня – укрепляться?

О том, что этот год будет не совсем обычным с точки зрения поведения гривни, еще в январе говорил председатель Нацбанка Украины Яков Смолий. В частности, он предупреждал, что фактор сезонности будет постепенно терять влияние на валютный рынок.

"Раньше мы наблюдали так называемые сезонные колебания. Например, когда аграрии собрали урожай, но негде было его хранить, они старались быстро продать, валютная выручка заходила в страну и, соответственно, шло укрепление гривны. А перед Новым годом импортеры завозили товар, соответственно, был повышенный спрос на валюту, и цена за доллар поднималась. Но сейчас бизнес уже стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования, понимая, что сезонные колебания могут ему навредить. И с прошлого года мы видим, что сезонность стала исчезать… Полугодовая сезонность также получит сглаживание. Конечно, трудно сказать, как себя поведет бизнес, мировая экономика. От этого тоже многое зависит. Но в целом фактор сезонности все меньше будет влиять на курс", – говорил тогда Яков Смолий.

Как видим, основной причиной сглаживания курсовых колебаний глава НБУ тогда называл адаптацию экспортеров и импортеров к сезонным колебаниям. Сейчас же эксперты указывают и на ряд других причин, которые обусловили необычайно низкий курс валют на протяжении всего года и нынешней осенью в частности.

Главной причиной чрезмерно низкого курса доллара и евро к украинской гривне сейчас называют избыток валюты в стране. В немалой степени это "заслуга" трудовых мигрантов, которые получают зарплату за рубежом в евро и долларах, а тратят ее в Украине в гривнях.

"Доллары и евро попадают в страну, здесь родственники трудовых мигрантов меняют их на гривню, чтобы тратить на жизнь, и, таким образом, валюты становится все больше. В прошлом году объем денежных переводов от трудовых мигрантов оценивали в 15 млрд долларов, а в этом году, наверное, будет еще больше", – объясняет экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Надо при этом отметить, что объем поступления в страну валюты от трудовых мигрантов вычисляется весьма приблизительно, поскольку официальным путем сюда попадает лишь небольшая часть заработанных за рубежом денег. Поэтому, например, за прошлый год НБУ насчитал денежных переводов на 9 млрд долларов, международная организация по миграции – 12 млрд, а Всемирный банк – свыше 14 млрд долл. Сколько же денег, заработанных украинцами за рубежом, поступает в страну на самом деле, точно никому не известно.

Второй мощный канал притока валюты в страну – продажа гривневых ОВГЗ нерезидентам, то есть иностранным компаниям и физлицам.

"Раньше большая часть этих денег вкладывались на полгода. Иностранные инвесторы покупали облигации зимой и в начале весны, а летом продавали или погашали эти облигации, покупали доллары и выводили их из страны. В этом году этого обратного процесса, то есть вывода денег, нет. Объем инвестиций иностранных компаний в украинские гривневые облигации на сегодня составляет 85 млрд 400 млн грн. Эта сумма практически не меняется уже неделю, а точнее, очень медленно растет. Это значит, что деньги, вырученные за краткосрочные облигации, вкладываются в новые. Либо одни деньги уходят из Украины, а другие заходят", – говорит Тарас Козак.

Отток денег из Украины сдерживает также то, что в этом году Минфин выставлял на продажу много "длинных" облигаций, со сроком погашения до 5,5 лет (в 2025 году).

"Многие эксперты считали, что часть денег от иностранных инвесторов осенью выйдет из ценных бумаг – их или продадутся, или погасят. Но в этом году такого не произошло. Мы видим, что общий объем денег нерезидентов в украинских гривневых облигациях не падает, а понемногу растет. Нерезиденты считают, что доходность украинских облигаций хорошая, надежность Украины их тоже устраивает, и они остаются в ценных бумагах", – говорит Тарас Козак.

8,4 млрд грн – это почти 3,5 млрд долларов. Таким образом, облигации вместе с деньгами "заробитчан" уже в этом году привлекли в Украину порядка 15 млрд долларов. В то же время негативное сальдо внешней торговли (разница между экспортом и импортом) вывело из страны, по данным Госстата, 4 млрд долларов. Несмотря на то, что дляэ кономики это плохой показатель, эта сумма меркнет по сравнению с суммой денег, которые зашли в страну другими путями (ОВГЗ и зарплаты трудовых мигрантов).

"Объем долларов, которые заводятся в Украину экспортерами, стал незначительным в сравнении с другими факторами, такими как деньги трудовых мигрантов и покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ. Плюс нас в этом году спасает позитивная конъюнктура рынков: хорошие урожаи и низкие цены на газ и нефть", – считает Тарас Козак.

В оценке перспектив курса гривни эксперты расходятся.

Заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко сомневается, что ревальвация гривни продлится еще долго и будет ощутимой.

"Я не думаю, что доллар будет падать очень сильно. Это связано и с ситуацией н сырьевых рынках, которые приближаются к очередному спаду, и с другими факторами. Если начнут падать цены на нефть, на всех сырьевых и финансовых рынках доллар пойдет вверх. К тому же, как правило, к концу года разогреваются инфляционные процессы, к концу года Казначейство начинает делает выплаты, которые не были сделаны в течение года. Деньги попадают в экономику, в банки, и спрос на валюту растет", – говорит он.

В то же время Тарас Козак считает, что гривня может продолжать укрепляться и дальше.

"Я уже говорил, что этот год нетипичный, и очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Возможно, будет несильная девальвация. Мой прогноз – 26,5 грн на конец года. Но это базовый прогноз. Он может отличаться и в одну, и в другую сторону. Если в страну по-прежнему будут заходить деньги нерезидентов и не будут выводиться, а Нацбанк будет позволять ревальвацию гривни и дальше, доллар может продолжать дешеветь", – говорит Тарас Козак.

Кроме того, к существенному усилению гривни может привести принятие закона о рынке земли и честная приватизация, считает эксперт.

"Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривню, чтобы купить землю. Также если будет честная приватизация и бизнес – иностранный и украинский – начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно. И, если НБУ будет продолжать такую же политику, то мы можем увидеть и доллар по 20 грн. Конечно, в этом году рынок земли еще не откроют. Но рынок играет с опережением. Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс опустится", – считает Тарас Козак.

При этом эксперт считает такой сценарий негативным для экономики.

"Да, чем ниже доллар, тем дешевле импортные товары, а в потребительской корзине довольно много импортных товаров. Значит, будет ниже инфляция. Но это вредный путь, потому что в потребительской корзине будет увеличиваться количество импортных товаров, а внутренние товары окажутся под давлением. Будет сложнее создавать украинские товары и услуги, и в конце концов экономика отреагирует на это большим кризисом. НБУ мог бы не позволять гривне ревальвировать, мог бы выкупать лишние доллары, например, еще когда курс был 26 грн за доллар. Но НБУ решил продолжать опускать курс. И мне кажется, что такая политика является вредной для нашей экономики, потому что может приблизить кризис. Хотя НБУ, наверное, знает лучше, он видит больше показателей, но, тем не менее, мне кажется, что такое быстрое усиление гривни уже немного опасно", – говорит Тарас Козак.

Олег Яременко соглашается, что при желании Нацбанк мог бы удержать курс на уровне, хотя бы приближенном к тому, который был заложен в бюджете, и что слишком крепкая гривня – беда для экономики.

"Нацбанк, будучи участником рынка, хоть прямым, хоть непрямым, имеет возможность так или иначе поддерживать соответствующий уровень спроса и предложения. А кроме того, работают факторы, которые связаны со взаимодействием с международными финансовыми организациями. Вы знаете, что мы опять ожидаем поддержки с их стороны. Прямо они не требуют поддерживать крепкую гривню, но намекают. Потому что для кредитора, конечно, хорошо, когда национальная валюта крепкая. Но низкий курс доллара – не очень хорошо для украинской экономики, для платежного баланса. Было бы лучше, если бы он был повыше и более стабильным. К тому же обычно после конъюнктурного снижения курса доллара следует сильный рост", – предупреждает Олег Еременко.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.