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18 сентября 2019, среда, 17:55 166
Финансы 2019-09-18T19:15:02+03:00
Українські Новини
В среду гривна укрепилась на 9 копеек

В среду гривна укрепилась на 9 копеек

Гривна. Доллар. Валюта. Фото: Українське фото
Гривна. Доллар. Валюта. Фото: Українське фото

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,71-24,75 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,65-24,66 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,65-24,66 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,07% с 27,72 UAH/USD до 24,65 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. На сегодняшний день гривна успешно продолжает крепнуть, оставаясь самой "устойчивой" и эффективной валютой в мире с начала этого года. За последние 9 месяцев безналичный курс гривны повысился по отношению к доллару на 11,74%.

Также, в среду, 18 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 сентября, подорожал на 7 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

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