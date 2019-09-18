В среду гривна укрепилась на 9 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,71-24,75 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,65-24,66 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,65-24,66 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,07% с 27,72 UAH\/USD до 24,65 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD. На сегодняшний день гривна успешно продолжает крепнуть, оставаясь самой "устойчивой" и эффективной валютой в мире с начала этого года. За последние 9 месяцев безналичный курс гривны повысился по отношению к доллару на 11,74%.\r\nТакже, в среду, 18 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 сентября, подорожал на 7 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.