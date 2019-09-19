Евро и доллар обвалились в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 сентября на 5,73 коп. до 24,8344 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 7,22 коп. до 24,5359 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 5,33 коп. до 26,9863 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,80 коп. до 27,4697 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,5359\r\n24,8344\r\n26,9863\r\n27,4697\r\n3,45\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,6500\r\n25,1000\r\n27,2000\r\n27,7000\r\n3,75\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,6800\r\n26,0000\r\n27,2700\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD.\r\nТем временем, эксперты рассказали, какой курс "светит" украинцам.