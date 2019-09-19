Евро и доллар обвалились в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 сентября на 5,73 коп. до 24,8344 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,22 коп. до 24,5359 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,33 коп. до 26,9863 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,80 коп. до 27,4697 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5359 24,8344 26,9863 27,4697 3,45 3,90 Максимальный 24,6500 25,1000 27,2000 27,7000 3,75 4,00 Минимальный 24,0000 24,6800 26,0000 27,2700 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

Тем временем, эксперты рассказали, какой курс "светит" украинцам.