Официальный курс гривны взлетел еще почти на 10 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 сентября, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3073,4433 100 долларов США 2466,9853 100 швейцарских франков 2479,0971 1000 иен 228,1043 10 российских рублей 3,829 100 евро 2726,7589

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.