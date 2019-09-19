Официальный курс гривны взлетел еще почти на 10 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 сентября, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3073,4433\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2466,9853\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2479,0971\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,1043\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,829\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2726,7589\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nТакже в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 0,42 коп. до 24,9134 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 24,6059 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.