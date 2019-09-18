Покупка рубля взлетела в киевских обменниках

В среду, 17 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 сентября, подорожал на 7 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля остался без изменений 3,94 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 18 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,46\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.\r\nТем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.\r\nТем временем, гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября.