Покупка рубля взлетела в киевских обменниках

В среду, 17 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 сентября, подорожал на 7 копеек и составляет 3,46 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля остался без изменений 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 18 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,46 3,94 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют в ближайшем будущем. Кроме того, экономист дал прогноз курса валют на всю осень. Также появился прогноз курса гривны до конца года.

Тем временем Национальный банк Украины сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

Тем временем, гривна окрепла посреди недели: официальный курс 18 сентября.