підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 06:35 9
Фінанси 2019-09-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні злетів ще майже на 10 копійок

Офіційний курс гривні злетів ще майже на 10 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 вересня, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3073,4433
100 доларів США 2466,9853
100 швейцарських франків 2479,0971
1000 ієн 228,1043
10 російських рублів 3,829
100 євро 2726,7589

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс рубля курс долара курс євро курс гривні курс долара до гривні курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
Офіційний курс гривні злетів ще майже на 10 копійок 06:35
Затриманий. Фото: МВС
Правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, карабін і пістолет 23:26
Таксі. Фото: titithewriter.com
Через величезні вечірні затори в Києві таксисти беруть до 700 гривень за поїздку 22:57
Чоловікові, що погрожував підірвати міст Метро, буде надана психологічна допомога, - МВС 21:58
Фото дня: у Києві на дорогах і в метро стався колапс через зловмисника на мосту Метро 21:57
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok