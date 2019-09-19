Офіційний курс гривні злетів ще майже на 10 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nВ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 вересня, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3073,4433\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2466,9853\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2479,0971\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,1043\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,829\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2726,7589\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nТакож у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.