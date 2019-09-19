Офіційний курс гривні злетів ще майже на 10 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 вересня, на 0,69 коп. до 24,7645 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3073,4433 100 доларів США 2466,9853 100 швейцарських франків 2479,0971 1000 ієн 228,1043 10 російських рублів 3,829 100 євро 2726,7589

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 вересня на 0,42 коп. до 24,9134 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,96 коп. до 24,6059 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.