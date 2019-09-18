Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева підозрює в причетності до підпалу її будинку Ігоря Коломойського.

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Лівому берегу", передають Українські Новини.

"У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто труять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES (Yalta European Strategy) і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за нею літак, а не машину". Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу - кримінал, як мінімум, дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Вони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком - апофеоз", - сказала вона.

При цьому Гонтарева додала, що їй не потрібен політичний притулок в Англії.

"Але це ж маячня! Всі загрози, які звучали від нього в мою адресу ще в березні, квітні й травні, тягнули на 155 політичних притулків, але навіщо мені притулок, якщо я - резидент Англії, який тут живе, працює і платить податки?", - додала ексголова НБУ.

Разом з тим вона повідомила, що її згорілий будинок під Києвом не був застрахований.

"Ні (не застрахований). Причому не був ніколи. Хоча після історії з машиною потрібно було, звичайно, задуматися. Чоловік міг би зайнятися, але у зв'язку з тим, що він поїхав мене забирати з госпіталю, так нічого і не зробив", - додала Гонтарева.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський прокоментував підпал будинку Гонтаревої.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтаревої могли підпалити на її ж замовлення.