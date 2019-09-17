Тепер її не видадуть: Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій. При цьому поліція також не виключає версію підпалу за замовленням Гонтаревої.

Про це Коломойський заявив в листуванні з кореспондентом "Української правди".

"Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тому думайте самі", – написав Коломойський на прохання прокоментувати підпал будинку Гонтаревої.

Як повідомляли Українські Новини, будинок Валерії Гонтаревої згорів під Києвом в Гореничах.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

Поліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, в якому сталася пожежа, з військової ракети.

В Офісі Президента назвали підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої брутальним злочином. Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої проявом кримінального тиску.