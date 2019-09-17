підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 вересня 2019, вівторок, 12:23 9
Політика 2019-09-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
Тепер її не видадуть: Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої

Тепер її не видадуть: Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої

Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube
Ігор Коломойський. Скріншот: BIHUS info/YouTube

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій. При цьому поліція також не виключає версію підпалу за замовленням Гонтаревої.

Про це Коломойський заявив в листуванні з кореспондентом "Української правди".

"Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тому думайте самі", – написав Коломойський на прохання прокоментувати підпал будинку Гонтаревої.

Як повідомляли Українські Новини, будинок Валерії Гонтаревої згорів під Києвом в Гореничах.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

Поліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, в якому сталася пожежа, з військової ракети.

В Офісі Президента назвали підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої брутальним злочином. Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої проявом кримінального тиску.

Більше новин про: Підпал Пожежа в будинку Ігор Коломойський Валерія Гонтарева

Архів
Новини
Зеленському довіряють 79,4% громадян, - опитування 13:49
ICU та Таблеточки презентували серію дитячих книг ICU Kids Books 13:48
Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі", - розвідка 13:32
ДТП за участю Chevrolet Volt. Фото: Інформатор
Погоня з ДТП: чим закінчилася спроба поїздити на чужій машині 13:28
"Слуга народу" вимагає прямої участі народу у законодавчому процесі, але відмовляє киянам у праві прямо впливати на владу в столиці 13:15 Думка
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok