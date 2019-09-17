Будинок Гонтарєвої могли підпалити за її замовленням, - поліція

Поліція не виключає версію підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої під Києвом за її замовленням.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.\r\n"Розглядаються всі версії. Слідство встановлює підозрюваного і в чиїх інтересах він діяв у власних або чиїхось ще", - сказав він.\r\nЗа його словами, також розглядається версія займання будинку з-за короткого замикання.\r\nПопередня інформація свідчить про те, що це зробив невідомий, використовуючи займистою сумішшю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, будинок Гонтарєвої згорів під Києвом.\r\nПоліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої, в якому сталася пожежа з військової ракети\r\nПоліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом.\r\nРаніше в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтарєвої.\r\nА раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.