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17 вересня 2019, вівторок, 12:20 39
Силові структури 2019-09-17T12:30:14+03:00
Українські Новини
Будинок Гонтарєвої могли підпалити за її замовленням, - поліція

Будинок Гонтарєвої могли підпалити за її замовленням, - поліція

Поліція не виключає версію підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої під Києвом за її замовленням.

Про це Українським Новинам повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Розглядаються всі версії. Слідство встановлює підозрюваного і в чиїх інтересах він діяв у власних або чиїхось ще", - сказав він.

За його словами, також розглядається версія займання будинку з-за короткого замикання.

Попередня інформація свідчить про те, що це зробив невідомий, використовуючи займистою сумішшю.

Як повідомляли Українські Новини, будинок Гонтарєвої згорів під Києвом.

Поліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої, в якому сталася пожежа з військової ракети

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом.

Раніше в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтарєвої.

А раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.

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