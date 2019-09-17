У Зеленського відхрестилися від обіцянки переглянути мовний закон

За 100 днів президентства Володимир Зеленський не проаналізував закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців, як обіцяв на виборах. Ніякі робочі або експертні групи для аналізу цього закону в Офісі Президента України (ОПУ) не створювалися. Більш того, дане питання не відноситься до юрисдикції Президента.

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин про проведення аналізу положень зазначеного закону.

"Органом конституційної юрисдикції, який вирішує питання про відповідність Конституції законів, є Конституційний Суд (КСУ). При цьому, КСУ відкрито конституційне провадження у питанні за поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у відповіді ОПУ.

Також у відповіді вказується, що за інформацією Міністерства закордонних справ (МЗС) України Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) звернулася до "Венеціанської комісії" (Європейської комісії "За демократію через право") для підготовки висновку з цього закону, який повинен бути схвалений 6-7 грудня 2019 року.

Цікаво, що ще в липні Офіс Президента України на аналогічний запит Українських Новин заявляв, що у Володимира Зеленського вже провели аналіз законопроекту, не створюючи при цьому спеціальних робочих груп. "Аналіз було проведено профільними структурними підрозділами", - говорилося у відповіді ОПУ. Про результати аналізу в ОПУ тоді не повідомили.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні 2019 року переміг на виборах Володимир Зеленський заявив, що має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців відразу після вступу на посаду Президента. "Після мого вступу на посаду Президента, буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу буду реагувати відповідно до конституційних повноважень Президента України і в інтересах громадян", - процитувала Президента його прес-служба.

25 квітня Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

У той же день стало відомо: Європейський Союз (ЄС) вважає, що українській владі варто направити закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанської комісії") до того, як він вступить в силу. Про це повідомила речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі (Бельгія).

Журналістські організації заявили, що журналістське середовище виступає за заходи, що спрямовані на підтримку української мови, але разом з тим норми нового закону, які стосуються друкованих ЗМІ, вимагають подальших широких дискусій у видавничих колах.

Неоднозначною була реакція на документ й бізнесу. Так, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що новий закон розколює суспільство.

А глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав прийнятий в Україні закон "неприйнятним".