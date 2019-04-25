Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". Об этом сообщает Mandiner.\r\nПо его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".\r\nОн выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.\r\nТем временем, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.\r\nТакже Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.