подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 22:14 115
Европа 2019-04-25T22:14:18+03:00
Українські Новини
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". Об этом сообщает Mandiner.

По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

Он выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".

Как сообщали Українськi Новини, Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Тем временем, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

Также Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

Больше новостей о: МИД Венгрии Петер Сийярто Языковой закон

Архив
Новости
Совбез ООН обсуждает упрощение выдачи паспортов жителям ОРДЛО Россией 23:09
Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк 22:39
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым" 22:14
Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет, - председатель набсовета "Укрнефти" 21:58
Россия не собирается платить пенсии жителям ОРДЛО с российским паспортом 21:32
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Это полный провал Порошенко: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ 14:31
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok