Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". Об этом сообщает Mandiner.

По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

Он выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".

Как сообщали Українськi Новини, Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Тем временем, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

Также Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.