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24 июля 2019, среда, 06:36 816
Президент 2019-07-24T06:36:01+03:00
Українські Новини
Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете

Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил данное перед выборами обещание проанализировать сразу же после вступления в должность положения спорного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на соблюдение конституционных прав всех украинцев.

Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на информационный запрос Українських Новин.

"Анализ был проведен профильными структурными подразделениями", - говорится в ответе ОПУ.

При этом, в ответе уточняется, что рабочая группа для анализа положений спорного закона в Офисе президента не создавалась.

Не стали в ОПУ сообщать и о результатах проведенного анализа либо предпринятых по его результатам действиях. Как и отказались предоставлять копию результатов анализа, о чем просила в запросе редакция Українських Новин.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2019 года победивший на выборах Владимир Зеленский заявил, что намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев сразу после вступления в должность Президента.   "После моего вступления в должность Президента, будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан", - процитировала президента его пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В тот же день стало известно: Европейский Союз считает, что украинским властям стоит направить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на рассмотрение Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") до того, как он вступит в силу. Об этом сообщила спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

Журналистские организации заявили, что журналистская среда выступает за меры, направленные на поддержку украинского языка, но вместе с тем нормы нового закона, касающиеся печатных СМИ, требуют дальнейших широких дискуссий в издательских кругах.

Неоднозначной была реакция на документ и бизнеса. Так, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новый закон раскалывает общество.

А глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал принятый в Украине закон "неприемлемым".

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