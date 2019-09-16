Сенцова і Кольченка допитали, - джерело

Прокуратура допитала звільнених 7 вересня з полону Росії українського режисера Олега Сенцова і політв'язня Олександра Кольченко.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вони були сьогодні в прокуратурі", - сказав він.

За його словами, з ними були проведені слідчі дії.

Також він повідомив, що Сенцов і Кольченко дали важливі свідчення, які будуть залучені до матеріалах кримінальних проваджень.

Прес-служба прокуратури Криму поки ніяк не коментує цю інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура АРК має намір викликати для свідчень Панова, Балуха, Бекірова і всіх моряків.

Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним громадянством.

Тим часом на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.