Сенцова і Кольченка допитали, - джерело

Прокуратура допитала звільнених 7 вересня з полону Росії українського режисера Олега Сенцова і політв'язня Олександра Кольченко.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Вони були сьогодні в прокуратурі", - сказав він.\r\nЗа його словами, з ними були проведені слідчі дії.\r\nТакож він повідомив, що Сенцов і Кольченко дали важливі свідчення, які будуть залучені до матеріалах кримінальних проваджень.\r\nПрес-служба прокуратури Криму поки ніяк не коментує цю інформацію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура АРК має намір викликати для свідчень Панова, Балуха, Бекірова і всіх моряків.\r\nУкраїна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним громадянством.\r\nТим часом на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.